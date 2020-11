Italia-Estonia 4-0

ROMA, 11 NOV - Vince l'Italia in versione sperimentale. A Firenze, l'amichevole con l'Estonia finisce 4-0 per gli azzurri. Mattatore della serata Vincenzo Grifo, autore di una doppietta, a segno nel primo tempo (14') e poi nella ripresa su rigore. A segno anche Bernardeschi nella prima frazione di gioco (27') e Orsolini, ancora su rigore, al 41' della ripresa. Il Covid stravolge i piani del ct Roberto Mancino, positivo al coronavirus ed in isolamento domiciliare. Al suo posto, in panchina c'è Alberico Evani, con Vialli in contatto con il ct. Archiviata l'amichevole, per gli azzurri ci sono ora la due sfide di Nations league con Polonia e Bosnia. (ANSA).