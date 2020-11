Calcio: Spezia: Chisoli, fatto un avvio in A importante

LA SPEZIA, 11 NOV - "Siamo sorpresi di questo avvio di campionato e ne siamo soddisfatti: la serie A è complessa ma i ragazzi stanno bene e possono fare ottime cose". Così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli. Sicuramente una buonissima partenza per gli aquilotti culminata col successo in trasferta (3-0) a Benevento nell'ultima gara di campionato. E presto tornerà disponibile anche l'attaccante Galabinov, fermo da inizio ottobre per una lesione muscolare al quadricipite della gamba destra, dopo un avvio straordinario con tre gol in tre partite: "Tra 2-3 settimane sarà nel gruppo". E poi si parla anche del centrocampista Pobega tra le rivelazioni in casa degli aquilotti: "Sta facendo benissimo, siamo contentissimi ma ricordo che è del Milan". (ANSA).