Dovizioso "nessun impegno per il 2021, rimango libero"

ROMA, 10 NOV - "Nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto le proposte di alcune Case per partecipare nel 2021 come test rider al lavoro di sviluppo dei loro progetti in MotoGP. La cosa mi ha fatto molto piacere e sono grato per la considerazione ricevuta. Nonostante queste opportunità ho deciso di non prendere nessun impegno e di rimanere libero per ora da accordi formali". Con un post sui social e sul proprio sito ufficiale, Andrea Dovizioso mette nero su bianco quanto aveva ventilato nei giorni scorsi circa il suo futuro. "Ho un'immensa passione per le gare e ho ancora l'ambizione di voler correre e lottare per la vittoria. Tornerò quindi in MotoGP se e quando troverò un progetto guidato da altrettanta passione e ambizione e all'interno di un'organizzazione che condivida obbiettivi, valori e metodo di lavoro - prosegue il pilota forlivese -. Ora sono focalizzato nel terminare il mondiale nel miglior modo possibile e ho già iniziato a sviluppare alcuni progetti con i miei partners per il futuro". (ANSA).