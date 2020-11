Moto: l'annuncio di Marquez, ci rivediamo nel 2021

ROMA, 10 NOV - Arrivederci nel 2021. Marc Marquez ha affidato a twitter il messaggio con il quale annuncia ufficialmente che tornerà in pista l'anno prossimo. "In questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come va il braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso che l'opzione migliore è tornare l'anno prossimo. Ora è il momento di continuare il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l'ora di tornare nel 2021" ha scritto il campione del mondo uscente della MotoGp. Nonostante due interventi (e la possibilità di doversi sottoporre ad un terzo) Marquez non ha mai recuperato completamente dall'incidente durante la prima gara stagionale, a Jerez. Caduta in cui si è procurato la frattura dell'omero destro. (ANSA).