Covid: Roma; anche Santon positivo

ROMA, 10 NOV - Anche Davide Santon è positivo al Covid-19. La notizia era trapelata ufficiosamente nella serata di ieri, ma solamente questa mattina il giocatore ha voluto renderlo pubblico. "Ciao a tutti, dagli ultimi due tamponi che ho effettuato sono risultato positivo al Coronavirus e ovviamente mi trovo in quarantena. Per fortuna mi sento bene e il mio pensiero è già rivolto ai miei compagni: non vedo l'ora tornare in campo" ha scritto sui propri social l'esterno della Roma che era già ai box per una lesione muscolare. (ANSA).