Nuoto: Magnini torna in acqua, obiettivo Tokyo

ROMA, 09 NOV - "Ci sono momenti della vita in cui nulla sembra avere più senso, tutte le certezze vengono spazzate via da qualcosa senza controllo. Quello che hai costruito inizia a sgretolarsi. Ti senti sprofondare, centimetro dopo centimetro". Inizia così il video che Filippo Magnini ha pubblicato sui social per annunciare il suo ritorno alle gare, a quasi 39 anni. "In quei momenti capisci chi sei. Hai due possibilità: o ti lasci andare, oppure riprendi a lottare per dimostrare chi sei. Un vincente". L'azzurro si era ritirato nel 2017 e nel 2018 è stato squalificato a quattro anni per doping dalla giustizia sportiva per la frequentazione con il medico pesarese Guido Porcellini col quale, secondo l'accusa, aveva concordato l'acquisto di sostanze dopanti mascherate sotto la definizione di 'integratori plus'. Lo scorso febbraio, il Tas di Losanna lo ha completamente scagionato. A fine settembre, Magnini è diventato papà di Mia, la bambina avuta con Giorgia Palmas. Due volte iridato sui 100 sl, il campione azzurro punta a partecipare alla sua quinta Olimpiade. (ANSA).