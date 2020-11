Sergio Garcia positivo, salta il Masters

ROMA, 09 NOV - Nel 2017 ha vinto il primo Major della sua carriera, dopo 73 tentativi, trionfando al Masters Tournament. L'anno successivo, sempre da Augusta, da campione in carica ha chiuso la buca 15 (par 5) del primo giro in 13 tentativi. E ora, nel 2020, Sergio Garcia non potrà giocare il grande appuntamento di quest'anno perché positivo al Coronavirus. Dopo il cileno Joaquin Niemann anche lo spagnolo non sarà sui green di Magnolia Lane, in Georgia (Usa), dal 12 al 15 novembre. Dopo 84 tornei Major giocati consecutivamente, per la prima volta dallo US Open 1999, "El Nino" salterà un evento del Grande Slam. Prurito alla gola e leggera tosse, questi i sintomi accusati dal 40enne di Borriol che ha dunque deciso di sottoporsi al test del tampone. Nessun dubbio, con lo spagnolo positivo al Covid e ora costretto a un periodo di isolamento di almeno 10 giorni. (ANSA).