La prima volta di Lapadula col Perù, è già un idolo

ROMA, 09 NOV - Gianluca Lapadula ha risposto alla convocazione del ct del Perù, Ricardo Alberto Gareca, per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar che la 'Blanquirroja' giocherà rispettivamente contro Cile e Argentina, in programma sabato e mercoledì 18. Il giocatore è già sbarcato nella capitale Lima. Si tratta della prima convocazione per Lapadula, classe 1990, ex attaccante del Milan, oggi in forza al Benevento, che ha da poco ottenuto la cittadinanza peruviana. Il giocatore, che è figlio di un italiano e di una peruviana, è stato accolto con titoli trionfalistici dalla stampa di Lima: almeno sui giornali sembra avere già conquistato tutti. Inseguirà il proprio sogno mondiale non con la maglia azzurra dell'Italia, ma con quella del Perù. (ANSA).