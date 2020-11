Ansu Fati operato al ginocchio, in campo fra 4 mesi

ROMA, 09 NOV - L'attaccante del Barcellona Ansu Fati è stato operato al ginocchio sinistro per la rottura del menisco mediale subita durante la partita di sabato scorso in Liga e secondo il club la sua assenza durerà circa quattro mesi. Il 18enne, che in dieci partite stagionali con i blaugrana ha segnato cinque reti e fornito due assist, potrebbe tornare in piena forma per l'Europeo che comincerà l'11 giugno. (ANSA).