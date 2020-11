Real Madrid: Valverde ko, salterà sfida con l'Inter

ROMA, 09 NOV - Tegola sul Real Madrid di Zinedine Zidane, che perde il prezioso centrocampista Federico Valverde. Il giocatore, salvo clamorosi recuperi, non sarà disponibile per la sfida di Champions contro l'Inter che i 'blancos' giocheranno al Meazza di Milano il 25 prossimo. Valverde dovrebbe restare fuori per circa un mese, a causa di un'infrazione alla spina tibiale posteriore della gamba destra. Ieri sera, nel clamoroso 1-4 al Mestalla di Valencia, il giocatore uruguayano ha dovuto lasciare il campo al 31' della ripresa, sostituito dal tedesco Tony Kroos. (ANSA).