Atletica: Mo Farah parteciperà a un reality show

(ANSA-AFP) - LONDRA, 09 NOV - Mo Farah mette momentaneamente da parte l'attività agonistica per prendere parte a una nuova edizione del reality britannico "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" ("Sono una celebrità ... portami fuori di qui!"), pur senza voler rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Il quattro volte campione olimpico britannico ha accettato di competere contro altre nove personalità in cambio di un assegno stimato in 300.000 sterline (330.000 euro). Uno dei contendenti di Farah sarà la medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici 2016 nel giavellotto, Hollie Arnold. Il programma dell'emittente ITV inizierà il 15 novembre e si svolgerà al Gwrych Castle, in Galles, piuttosto che nella giungla australiana, come al solito, a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus. Farah, 37 anni, che puntera all'oro nei 10.000 metri ai Giochi di Tokyo, ha detto che spera di mostrare al pubblico britannico un altro lato di sé. (ANSA-AFP).