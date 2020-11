Palermo: sei positivi al Covid, la sfida col Catania è a rischio

PALERMO, 09 NOV - Nel Palermo riesplode l'allarme Coronavirus. Dopo il giro di tamponi prepartita alla vigilia del derby contro il Catania di questa sera alle 21, valido per il campionato di Serie C, sono emersi sei casi di positività e altri due sono in fase di accertamento. Il ciclo di tamponi è stato effettuato ieri, come da nuovo protocollo, fra i 18 calciatori convocati dall'allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia: sei giocatori sono risultati nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali, e sono totalmente asintomatici. La società rosanero rimane in attesa degli esiti dei tamponi di controllo che si eseguono nel giorno della partita e che sono stati effettuati questa mattina, come da protocollo Figc. Al momento non è stato disposto il rinvio della partita di questa sera, ma il derby si può considerare a rischio. Anche nel Catania la situazione non è serena. Ieri la partenza della squadra è stata rinviata per un caso di positività accertato nello staff tecnico. Questa mattina i rossoazzurri hanno effettuato un nuovo giro di tamponi e si sono messi in viaggio per Palermo, nell'attesa di conoscere l'esito degli accertamenti. (ANSA).