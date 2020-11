Marcelo via dal Real Madrid, su di lui Inter e Juve

ROMA, 09 NOV - Il futuro di Marcelo non sarà nel Real Madrid ma, molto probabilmente, in Italia. Ne è sicuro il portale spagnolo Todofichajes, che parla di un forte interessamento di Juve e Inter per il terzino di spinta brasiliano che, con i 'blancos', ha vinto tutto. Il club bianconero fa leva sull'amicizia che lega Cristiano Ronaldo a Marcelo fin dai tempi del Real Madrid; l'Inter, invece, conta sui buoni rapporti instaurati con il club più titolato del mondo dopo avere portato a termine il trasferimento di Hakimi a Milano. L'unica cosa certa è che Marcelo non rientra più nei piani della 'Casa Blanca' e dell'allenatore Zidane. (ANSA).