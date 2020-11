Pallamano: Dovere sfida Loria e Rubinetti per presidenza Fig

ROMA, 09 NOV - È partita la corsa alla presidenza della Federazione italiana giuoco handball, la cui assemblea elettiva è prevista il 7 dicembre. Ai candidati Pasquale Loria, presidente uscente, e Stanislao Rubinetti, ex arbitro e attuale consigliere della Figh, si aggiunge da oggi il nome dello sfidante Massimo Dovere, ex atleta nazionale con 148 presenze in azzurro e medaglia di bronzo del Coni per essere stato 8 volte campione nazionale. In un comunicato, Dovere specifica che, "dopo molti decenni all'interno di questo sport in qualità prima di appassionato, poi di atleta, quindi tecnico e oggi anche sindacalista, ho deciso di mettere al servizio della pallamano la mia esperienza e le mie competenze, per lavorare con l'obiettivo di restituire a questo sport l'attenzione e la considerazione che merita e non riesce ad ottenere in Italia". La pallamano in Italia è espressione di una comunità di oltre 15.000 tesserati, circa 200 società in attività e un budget federale di oltre 4,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi, Stanislao Rubinetti ha invitato gli altri due aspiranti presidenti ad un confronto pubblico per illustrare i rispettivi programmi: "Confermo fin d'ora la mia disponibilità - afferma Dovere - e mi auguro che il dibattito elettorale metta finalmente al centro il futuro della pallamano, in particolar modo in considerazione della situazione generale che stiamo vivendo". (ANSA).