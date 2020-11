Ansu Fati ko, dovrà essere operato al ginocchio

ROMA, 08 NOV - Brutta tegola per il Barcellona, che ieri è tornato al successo nella Liga (5-2 al Betis Siviglia). Il giovane talento Ansu Fati ha subito un grave infortunio al ginocchio e sarà costretto a rinunciare alla chiamata del ct Luis Enrique in Nazionale. L'attaccante dei blaugrana, come riporta il Mundo Deportivo, ha rimediato la rottura del menisco del ginocchio sinistro e pertanto dovrà essere operato. Si parla di uno stop che dovrebbe variare da uno a quattro mesi. Ansu Fati, di certo, salterà la sfida di ritorno in Champions contro la Juventus, che i blaugrana hanno sconfitto già a Torino. All'allenatore Ronald Koeman, per il ruolo d'esterno d'attacco, restano dunque a disposizione il brasiliano Philippe Coutinho e un altro giovanissimo talento, Pedri. (ANSA).