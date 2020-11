Moto: Europa; Valencia non sorride al team Aprilia

ROMA, 08 NOV - Quella che poteva essere una buona gara sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, viste le prestazioni di Aleix Espargaró in tutto il weekend, si è subito compromessa sia per lo spagnolo che per il debuttante Lorenzo Savadori. Dopo una buona partenza che lo ha visto inserirsi saldamente in top-10, Espargarò è incappato in uno sfortunato incrocio di traiettorie che gli ha fatto perdere il controllo della sua RS-GP. Incapacitato a ripartire, Aleix è stato costretto al ritiro. Lorenzo Savadori, arrivato alla sua prima gara MotoGP senza una vera e propria sessione preparatoria sull'asciutto, è scivolato nelle prime fasi di gara. Ripartito, il pilota italiano ha ripreso la via della pista accumulando giri, esperienza e dati prima che una anomalia a cruscotto lo costringesse ai box. "Mi dispiace molto, nelle corse capita anche questo. Sono partito bene ma nelle prime fasi di gara tutti erano molto aggressivi - ha spiegago Espargaro - un pilota davanti a me ha fatto una traiettoria un po' strana andando lungo e poi rientrando e questo ha tratto in inganno sia me sia Quartararo. Mi conforta l'essere stato competitivo sempre, in ogni sessione e in ogni condizione. Tra cinque giorni saremo ancora qui in pista per rifarci". (ANSA).