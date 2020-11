Moto: Europa; caduta per Quartararo al primo giro

ROMA, 08 NOV - Fabio Quartararo è caduto durante il primo giro del gp de Europa. Il pilota della Yamaha è ripartito, ma ora si trova nelle retrovie. Un brutto colpo per le ambizioni mondiali del francese. Sfortunata anche la gara di Valentino Rossi che, al rientro dopo due gare saltate per la positività al Covid, si è dovuto ritirare al quinto giro per un problema meccanico. (ANSA).