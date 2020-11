Moto: Europa; Moto2 a Bezzecchi, Bastianini leader mondiale

ROMA, 08 NOV - Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio d'Europa, nella classe Moto2, che si è disputato oggi sul circuito di Valencia; l'altro italiano Enea Bastianini, giunto 4/o, è passato in testa alla classifica mondiale, scavalcando il britannico Sam Lowes, che è caduto e si è ritirato. Sul traguardo Il pilota dello Sky Racing Team VR46, al suo secondo successo stagionale, ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin e l'australiano Remy Gardner. Al quinto e sesto posto altri due piloti italiani, rispettivamente Luca Baldassari e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi . Il risultato di oggi ha riaperto la lotta per il titolo mondiale. La nuova classifica vede in testa Bastianini con 184 punti, seguito da Lowes con 178, Marini con 165 e Marco Bezzecchi 155. (ANSA).