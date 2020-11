Moto: Europa; Fernandez vince in Moto3

ROMA, 08 NOV - Il pilota spagnolo Raul Fernandez in sella a una Ktm ha vinto il gran premo di Moto3 sul circuito di Valencia, dove si è disputata una corsa ricca di copi di scena e che ha visto uscire di gara via via tutti i piloti di primo piano. Per Fernandez si tratta del primo successo in carriera. Sul traguardo lo spagnolo ha preceduto il suo connazionale Sergio Garcia e il giapponese Ai Ogura, quarto posto e podio sfiorato per appena 32millesimi per l'italiano Tony Arbolino. Tutti out invece i piloti impegnati nella cosa al mondiale: prima è uscito Celestino Vietti, poi il britannico John McPhee, quindi lo spagnolo Jaume Masià. Lo spagnolo Albert Arenas, leader della classifica mondiale è uscito dopo aver subito danni alla moto, poi è rientrato in pista dopo un lungo stop ai box, ed ha subito la bandiera nera dalla direzione di gara. La nuova classifica iridata vede sempre Arenas al comando con 157 punti, tallonato da Ogura che con i punti conquistati oggi arriva a 151, terzo Vietti fermo a 137. (ANSA).