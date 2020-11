Calcio: nuovo gol di Rashford, piano governo contro povertà

LONDRA, 08 NOV - Nuova vittoria per l'attaccante inglese Marcus Rashford: la sua campagna social contro la povertà minorile, ha costretto all'ennesima giravolta il governo britannico che ha promesso 440 milioni di euro di aiuti per le famiglie inglesi in difficoltà. Il nuovo schema, che durerà tutto l'inverno e verrà gestito dalle singole autorità locali, garantirà pasti caldi, attività ricreative e sostegni finanziari. A beneficiarne - ha commentato Rashford con comprensibile entusiasmo - saranno 1,7 milioni di bambini. Più di un milione di persone ha sottoscritto la petizione online promossa dal 23enne centravanti della nazionale inglese, che dall'inizio della pandemia è impegnato in prima persona per assicurare un aiuto concreto ai bambini e alle loro famiglie. Riuscendo in due occasioni a costringere il governo a tornare sulle proprie decisioni. Prima con l'estensione dei buoni pasto scolastici durante le festività, quando le scuole erano chiuse. Ora arriva questo ampio programma di aiuti, annunciato dallo stesso Premier Boris Johnson a Rashford con una telefonata ieri pomeriggio, al termine della vittoria del Manchester United sul campo dell'Everton. "Dopo la partita, ho avuto un'ottima conversazione con il Primo ministro per comprendere meglio il piano proposto. Mi congratulo per i passi compiuti dal governo per combattere la povertà tra i bambini nel Regno Unito", le parole di Rashford. (ANSA).