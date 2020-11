Liga: manita del Barca, travolto il Betis Siviglia

ROMA, 07 NOV - Il Barcellona soffre un po' nel primo tempo ma, alla fine, riesce ad avere ragione del Betis Siviglia. Al Camp Nou finisce 5-2, la sfida valida per la 9/a giornata della Liga. L'allenatore dei blaugrana, Ronald Koeman, rinuncia inizialmente a Leo Messi, facendolo partire dalla panchina. Nella ripresa - dopo che il primo tempo si era chiuso sull'1-1, con i gol di Ousmane Démbéle (gran tiro dalla destra che s'infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere Claudio Bravo, ex braugrana) al 22' e il pari di Sanabria al 48', ma soprattutto dopo il rigore parato a Griezmann al 33' - Messi si prende la scena. La 'Pulce' propizia, con una gran finta, il 2-1 di Griezmann al 4', poi realizza personalmente il rigore del 3-1 al 16', quindi cala il poker dei catalani al 37' con un gran tiro da distanza ravvicinata. La 'manita' arriva al 45' grazie al talento puro di Pedri, dopo che Bravo aveva salvato ancora su Messi. Inutile, al 28' della ripresa, il gol del momentaneo 3-2 di Ruibal. Con la vittoria sugli andalusi di Manuel Pellegrini, il Barca sale a 11 punti in classifica, che valgono l'ottavo posto, a una lunghezza proprio dal Betis, che resta fermo a 12. (ANSA).