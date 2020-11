Vuelta: Roglic con le mani sulla corsa, Carapaz resta a 24"

ROMA, 07 NOV - Primoz Roglic ipoteca il secondo successo consecutivo nella Vuelta di Spagna dopo avere resistito all'assalto finale dell'ecuadoriano Richard Carapaz. Lo sloveno, sull'ultima salita odierna, ha pagato solo 12" al rivale sudamericano, che in classifica generale a sua volta ora accusa un ritardo dalla vetta di 24". A Madrid, dunque, sarà lo sloveno a presentarsi per il secondo anno consecutivo sulla vetta della spagnola, giunta alla 75/a edizione, che quest'anno è stata ridotta da 21 a 18 tappe. Lo sloveno ha così l'occasione di riscattare, sia pure in parte, l'enorme delusione per aver ceduto al connazionale Tadej Pogacar il Tour de France proprio al penultimo giorno e dopo avere indossato a lungo la maglia gialla. Assieme ai due contendenti salirà sul podio di Madrid, sul gradino più basso, il britannico Hugh Carthy, a 47" dalla leadership. La frazione odierna, da Sequeros all'Alto de La Covatilla, lunga 178,2 chilometri e con arrivo in quota a 1.960 metri sul livello del mare, è stata vinta da David Gaudu, al secondo successo in questa edizione della corsa, con il tempo di 4h54'32". Il francese, dopo una lunga fuga, ha preceduto lo svizzero Gino Maeder, secondo a 28", e lo spagnolo Ion Iszagirre, terzo a 1'05". Carapaz si è piazzato all'ottavo posto, a 2'35" dal vincitore; Roglic al decimo, con un ritardo di 2'56". Domani è in programma la 18/a e ultima tappa, da Hipodromo de la Zarzuela a Madrid, lunga 139,5 chilometri. (ANSA).