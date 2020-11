Masters Parigi: Medvedev primo finalista

ROMA, 07 NOV - Daniil Medvedev è il primo finalista del Master 1000 di Parigi-Bercy. In semifinale ha battuto il canadese Milos Raonic in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7/4). Per Medvedev si tratta della prima finale della stagione. l russo aspetta ora di conoscere il nome del finalista: la seconda semifinale vedrà in campo Rafael Nadal contro Alexander Zverev. (ANSA).