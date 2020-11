Milan, Pioli: "Primo posto certifica bontà lavoro"

MILANO, 07 NOV - "Giovedì contro il Lille non siamo riusciti ad esprimerci bene, pagando cari gli errori. Domani dobbiamo esser pronti per fare una prestazione di un altro livello. Il primo posto certifica la bontà del nostro lavoro, ma dobbiamo proseguire su questa strada". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della gara con il Verona. "Giochiamo contro un avversario allenato bene e che sta confermando quanto fatto lo scorso anno. È un'opportunità per aumentare punti e confermare il nostro momento" ha aggiunto. Pressione per primo posto? "La pressione ce la creiamo da soli, siamo molto rigidi con noi stessi. Vogliamo ottenere il massimo ed essere ambiziosi. Quello che dice ambiente esterno non ci preoccupa né ci dà ulteriore pressione". (ANSA).