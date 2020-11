Sport: Valente, tavolo permanente per tutelare i lavoratori

ROMA, 07 NOV - "Raccolgo favorevolmente l'appello di Sabina Di Marco, segretaria nazionale NidiL Cgil, a istituire un tavolo permanente sul lavoro sportivo. Proposta appoggiata, tra gli altri, anche da Mauro Berruto. In questa fase così complicata per il settore, con molti operatori costretti allo stop, è quanto mai urgente riprendere in mano un progetto di cui mi ero già occupato ad aprile 2019 con una prima convocazione al ministero del Lavoro e ricreare un'occasione di confronto utile per offrire maggiori tutele a questi lavoratori e guardare al futuro del mondo dello sport". Lo dice il deputato M5S, Simone Valente, a margine del convegno organizzato dal quotidiano Calcio e Finanza. "Mettere intorno a uno stesso tavolo tutti gli operatori del mondo sportivo, dai rappresentanti degli atleti ai tecnici e ai dirigenti, dalle varie leghe ai sindacati e alle associazioni di categoria è un passaggio decisivo di una necessaria azione di monitoraggio utile a riconoscere in maniera chiara il valore del lavoro nel mondo dello sport - continua Valente -. Scriverò una lettera alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, per portare alla sua attenzione questa richiesta che potrebbe essere un segnale di attenzione importante a un settore in difficoltà". (ANSA).