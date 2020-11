Solskjaer a rischio, lo United pensa a Nagelsmann

ROMA, 07 NOV - Il Manchester United non brilla, anzi, e la panchina di Ole Gunnar Solskjaer subisce forti scossoni. La dirigenza da giorni starebbe valutando un cambio, in modo da rigenerare le ambizioni del gruppo. I 'Red devils', che oggi sono di scena a Liverpool contro l'Everton di Carlo Ancelotti, attualmente occupano il 15/o posto in classifica, con sole cinque squadre alle spalle in Premier League. Un inizio mai visto. Il nome che circola dalle parti di Old Trafford, come possibile sostituto di Solskjaer, è quello di Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, accostato più volte al Milan nella scorsa primavera, prima del clamoroso boom di Stefano Pioli con i rossoneri. L'alternativa, secondo ESPN, è l'argentino Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham. (ANSA).