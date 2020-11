Per il bomber Haaland un futuro nel Real Madrid

ROMA, 07 NOV - In Spagna ne sono certi: il superbomber norvegese Erling Braut Haaland, implacabile sotto porta in Bundesliga come in Champions League, ha un accordo verbale con il Borussia Dortmund, la squadra dove gioca attualmente, per trasferirsi altrove. L'accordo, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, avrebbe validità solo nel 2022 e a quel punto - sempre secondo il giornale - il giovane attaccante classe 2000 passerebbe al Real Madrid, che è in pole per acquisire il suo cartellino. (ANSA).