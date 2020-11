Maradona resterà in ospedale almeno fino a lunedì

ROMA, 07 NOV - Diego Maradona, operato martedì scorso per la rimozione di un ematoma subdurale alla testa, resterà nell'ospedale di Buenos Aires, dove è ricoverato, almeno fino a lunedì. Lo ha detto, secondo quanto riportano i media argentini, il dottor Leopoldo Luque, medico personale del 'Pibe de Oro'. "Il decorso post-operatorio procede bene, per fortuna", ha spiegato il dottore. La situazione starebbe migliorando, sia pure lentamente, sebbene i media avanzino l'ipotesi di "una sindrome di astinenza da alcool", un problema - secondo lo stesso Luque - che impedirebbe all'ex stella del calcio mondiale di lasciare il nosocomio. "Finché non starà bene - ha aggiunto - noi tratterremo Diego". (ANSA).