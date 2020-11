Moto: Europa; Rossi in pista nelle terze libere

ROMA, 07 NOV - Guarito dal covid, Valentino Rossi si è ripreso il suo posto alla Yamaha e pochi minuti fa è salito in sella alla sua M1 per le terze prove libere in vista del gran premio di Europa di motogp, che si correrà domani a Valencia. Torna a casa dunque, senza poter esordire in motogp il pilota americano di superbike Garrett Grloff, che la casa giapponese aveva allertato e schierato, come sostituto del pesarese, costretto a fermarsi perchè colpito dal coronavirus. Gerloff tuttavia ieri ha disputato le libere e oggi la Yamaha lo ha ringraziato pubblicamente per la disponibilità e l'impegno messo per prendere il posto di Rossi. Il Dottore, che dal 15 ottobre era fermo e in isolamento, ieri sera si è precipitato a Valencia, non appena ha appreso che il secondo tampone ha dato esito negativo e subito si è messo al lavoro con i tecnici per preparare le fp3 e le qualifiche di oggi. (ANSA).