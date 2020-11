Gp Europa: Aprilia, Espargaro soddisfatto del 2/o tempo

ROMA, 06 NOV - Nonostante un meteo insidioso, è iniziato bene il primo weekend al Ricardo Tormo di Valencia per Aleix Espargaro, Nella FP2, disputata su pista asciutta anche se non perfetta, il pilota Aprilia ha portato la sua RS-GP in seconda posizione, a meno di un decimo dal leader, Jack Miller. Il compagno di squadra Lorenzo Savadori, al debutto nella categoria, ha affrontato le sue prime due sessioni con cautela ma migliorandosi con costanza. "Una giornata strana, nel complesso - ha commentato lo spagnolo -. Questa mattina abbiamo girato su bagnato, modificando la moto rispetto a Le Mans, dove con la pioggia non mi ero trovato benissimo, e devo dire che mi sono sentito subito molto più competitivo. La moto ha guadagnato stabilità e mi sono divertito a guidare. La prima parte delle FP2 è stata piuttosto rischiosa. Solitamente ho una bassa frequenza cardiaca ma questo pomeriggio i battiti sono saliti parecchio! La pista poi è andata migliorando, devo dire che verso la fine era quasi perfetta e i tempi lo dimostrano. Sono soddisfatto", ha concluso Espargarò. "Come si dice, debutto bagnato debutto fortunato? Per me è stato sicuramente bellissimo, anche se non facile viste le condizioni - ha affermato Salvadori -. Ho capito già molte cose, dove devo migliorare e dove gli altri fanno la differenza. Ci siamo prefissati di procedere passo dopo passo, ora è importante per me fare quanti più chilometri possibile. Se devo analizzare le mie prestazioni, direi che dobbiamo concentrarci soprattutto sulla percorrenza. Domani vedremo di fare qualche altro passo avanti". (ANSA).