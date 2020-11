Moto: Europa; Quartararo cerca il riscatto e poker vittorie

ROMA, 05 NOV - Il Gran Premio d'Europa, in programma domenica a Valencia, apre il trittico che chiuderà il motomondiale 2020. Sul circuito Ricardo Tomo, saranno tutti a caccia di punti pesanti visto che i primi quattro della classifica sono racchiusi in appena 25 punti. Nonostante i passi indietro nelle ultime tre uscite a ottobre, Fabio Quartararo si presenta a Valencia con i favori del pronostico. Il francese della Yamaha Petronas punta a portare a casa la quarta vittoria stagionale, un successo gli permetterebbe di accorciare il gap con l'attuale leader, Joan Mir, che con la Suzuki è ancora a caccia della primo trionfo. La quota per la vittoria dello spagnolo è 6,50, alla pari con Maverick Vinales (Yamaha), Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Alex Rins (Suzuki) ma quasi la metà di quella accreditata a Quartararo (3,50) Tutti gli altri piloti sembrano tagliati fuori dalla corsa al successo Se Mir insegue Quartararo per il primo gradino a Valencia, le parti si invertono per il mondiale. L'attuale leader sembra ancora il favorito a succedere a Marc Marquez sul trono della MotoGP. Lo spagnolo, che ridarebbe il titolo piloti alla Suzuki dopo 20 anni, si gioca vincente a 1,45 mentre il francese , staccato di 14 punti, è dato mondiale a 3,50. Appaiati in quota a 7,50 ci sono Vinales e Morbidelli. (ANSA).