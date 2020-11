Tennis: Schwartzman a una vittoria dall'accesso al Masters

ROMA, 05 NOV - Il n.9 del mondo Diego Schwartzman è a una sola vittoria dalla prima qualificazione per il Masters, che chiuderà la stagione a Londra, dopo la vittoria sullo spagnolo Alejandro Davidovich (n.63) per 6-1, 6-1 negli ottavi del Masters 1000 a Parigi. Schwartzman affronterà venerdì il russo Daniil Medvedev (5) o l'australiano Alex De Minaur (25) per un posto negli ultimi quattro. Il 28enne argentino, recente semifinalista al Roland Garros, è in una posizione ideale per strappare l'ultimo biglietto disponibile per il Masters a fine anno, confermato dal 15 al 22 novembre a Londra a porte chiuse, a causa della crisi sanitaria. Solo Pablo Carreno ha ancora una piccola possibilità di impedirgli di entrare nel lotto di tennisti che saranno in campo a Londra. Se giovedì Carreno uscirà sconfitto dal match contro lo slovacco Norbert Gombos, Schwartzman si qualificherà ufficialmente per Londra, dove saranno di scena gli otto migliori giocatori della stagione. (ANSA).