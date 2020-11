Tennis: Masters Parigi; Sonego ko,Nadal raggiunge quota 1000

ROMA, 04 NOV - Si ferma al secondo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno. IL 25enne piemontese, reduce dalla finale di Vienna, ha dovuto cedere all'australiano Alex De Minaur, sedicesima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. De Minaur all'esordio aveva eliminato l'altro azzurro Stefano Travaglia. Taglia il traguardo delle 1000 vittorie nel circuito Atp Rafael Nadal: il campione spagnolo ha battuto il connazionale Feliciano López 4-6, 7-6 (7/5), 6-4. Il maiorchino insegue il primo titolo in carriera nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: intanto ja giuià festeggiato sollevando la targa dio vetro con la scritta 1000. (ANSA).