Sci: cdm; a porte chiuse anche le gare in Italia

ROMA, 04 NOV - Si disputeranno a porte chiuse anche le gare italiane di Coppa del mondo di sci alpino in programma a dicembre. È quanto è emerso da una videoconferenza degli organizzatori italiani con il presidente della Fisi, Flavio Roda. Si comincerà con il SuperG del 18 prossimo dicembre e la discesa del 19 in Val Gardena, che si disputeranno quindi in assenza di pubblico. Al contempo è massimo l'impegno sia nell'organizzazione delle "bolle" a tutela degli atleti, che per la massima esposizione televisiva degli eventi. Lo stesso copione si ripeterà anche per il gigante e lo slalom dell'Alta Badia, così come per lo slalom notturno di Madonna di Campiglio che per il SuperG e la discesa di Bormio. (ANSA).