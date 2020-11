Calcio: la favola di Gyasi, 'ecco i consigli di CR7'

GENOVA, 04 NOV - "Lavora duro per concretizzare i tuoi sogni perché nella vita si può realizzare tutto". La firma è quella di Cristiano Ronaldo e sono parole che lasciano il segno. Il destinatario è Emmanuel Quartsin Gyasi, calciatore italiano di origini ghanesi, attaccante dello Spezia: 26 anni, nato a Palermo, una carriera in giro per l'Italia e adesso la grande chance in Liguria nel calcio dei big. Emmanuel ha svelato tutto al sito ghanese AshesGyamera.com perchè la foto sua e di CR7 che chiacchierano alla fine di Spezia-Juve, giocata domenica scorsa, non è passata inosservata. Così a distanza di qualche giorno Gyasi ha raccontato l'emozione di aver abbracciato il suo idolo Ronaldo: "Dopo la gara ho parlato con lui prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un modello di ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, soprattutto i giovani. Mi ha ringraziato e mi ha detto di continuare così". (ANSA).