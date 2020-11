E.League: Pioli, stiamo scavando pozzo ma vogliamo sorgente

MILANO, 04 NOV - "Abbiamo iniziato a scavare un pozzo per trovare l'acqua, ma vogliamo raggiungere la sorgente e c'è ancora molto da scavare, molto da fare": è l'immagine utilizzata dall'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, per spiegare obiettivi e ambizioni della squadra rossonera al momento prima in classifica in Serie A e a punteggio pieno in Europa League. "A me piace pensare sempre positivo. Ho sempre creduto nei miei ragazzi. Noi proviamo a vincere sempre - spiega il tecnico - ma siamo solo all'inizio. La nostra forza è sempre stata l'equilibrio. Conosciamo quelli che devono essere concetti di gioco e comportamenti da avere in campo, di disponibilità e sacrificio e non ci sono motivi per calare l'attenzione. Siamo giovani e non abbiamo ancora vinto niente". (ANSA).