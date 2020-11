Calcio: Maradona operato, la famiglia non voleva

ROMA, 04 NOV - Secondo il principale quotidiano argentino, il Clarín, la famiglia "aveva messo in dubbio la decisione di operare presa ore prima dal medico; e ha anche chiesto di ritardare l'intervento, ma poi lo stesso Maradona ha deciso di farsi operare". Davanti all'ingresso della clinica, dove stazionavano decine di tifosi, al termine dell'intervento, il chirurgo Luque ha spiegato che "l'operazione è andata bene e Maradona si è svegliato bene ed è già nella sua stanza di terapia, con tutti i parametri corretti. Ha un piccolo scarico che verrà rimosso mercoledì in giornata". L'ex campione trascorrerà alcuni giorni di convalescenza, ma Luque non ha precisato quanti: "dipende dal decorso, che potrebbe essere un pò più complesso di quella di un altro paziente (non più di 72 ore) a causa del quadro clinico in cui è entrato nella clinica La Plata lunedì pomeriggio". Una volta dimesso, secondo quanto riferisce il Clarin, dovrebbe tornare nella villa di Brandsen dove ha vissuto per un paio di mesi. Sarà necessario vedere quale decisione prenderanno i figli dell'ex calciatore che hanno chiesto di essere pienamente coinvolti nelle prossime decisioni che riguardano il padre. (ANSA).