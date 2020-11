Toro: Belotti parte per Genova, domani test decisivo

TORINO, 03 NOV - Andrea Belotti parte per Genova. Il capitano del Torino seguirà i compagni nella delicatissima trasferta contro il Grifone, recupero della terza giornata di serie A. Le condizioni del capitano, però, continuano a tenere in apprensione il tecnico Marco Giampaolo, che rischia di giocarsi una buona fetta del suo futuro con il bomber non al meglio. L'attaccante, alle prese con una contusione al ginocchio rimediata nella sconfitta contro la Lazio, ha svolto oggi lavoro differenziato insieme ai preparatori, ma lo staff medico sta facendo di tutto per portarlo almeno in panchina a Marassi. Il test decisivo è in programma domani mattina, quando Giampaolo diramerà l'elenco dei convocati. Assente certo, invece, Armando Izzo, ancora alle prese con un ginocchio dolorante. (ANSA).