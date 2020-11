Nuoto: Pellegrini torna in vasca, sarà al torneo di Budapest

ROMA, 03 NOV - Federica Pellegrini torna in vasca. Guarita dal Covid, l'olimpionica del nuoto ha sciolto le riserve e raggiungerà a Budapest la squadra azzurra impegnata in questi giorni nell'International swimming League (Isl). Dopo una giornata di riflessione infatti la campionessa veneta domani salirà sull'aereo che la porterà in Ungheria, per prendere parte alla rassegna natatoria che vede in vasca i migliori nuotatori del mondo. Risultata positiva lo scorso 15 ottobre, dopo due settimane l'azzurra ha avuto il tampone negativo, superando tutte le visite mediche per riottenere l'idoneità sportiva. Nella bolla di Budapest la Pellegrini potrà riprendere ad allenarsi e cercherà di dare una mano al team italiano nelle gare individuali e nelle staffette. (ANSA).