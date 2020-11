Champions: rifinitura Juventus, Chiellini lavora in gruppo

TORINO, 03 NOV - Vigilia di Champions per la Juventus, che domani affronta il Ferencvaros nella terza giornata del girone eliminatorio. Andrea Pirlo deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione, ma in difesa ritrova Giorgio Chiellini, che sta effettuando la rifinitura col resto del gruppo. I ballottaggi riguardano l'attacco: favoritissimi Morata e Ronaldo per partire dal primo minuto, Dybala rischia il posto insidiato da Ramsey e Kulusevski. Dopo la rifinitura, i bianconeri partiranno per l'Ungheria, dove domani sfideranno il Ferencvaros a Budapest alle ore 21. (ANSA).