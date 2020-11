Champions: Semak, contro la Lazio non ci resta che vincere

ROMA, 03 NOV - "Faremo il possibile per vincere. Sono certo che, chi va in campo, darà il massimo. Dzyuba? Sarà della partita, non ci saranno invece Azmoun, Malcom, Driussi e Musaev". Così Sergei Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio, valida per la 3/a giornata del Girone F e in programma domani (ore 18,55) nella Gazprom Arena della città russa. "Il focolaio Covid che ha colpito i nostri avversari? Rispondo solo a questioni legate alla partita", ha tagliato corto il tecnico. "La Lazio è una squadra forte - ha aggiunto l'esperto attaccante Artem Dzyuba - tutti noi seguiamo le partite della Serie A e conosciamo le caratteristiche dei nostri avversari". Lo Zenit San Pietroburgo è reduce dalle sconfitte contro Borussia Dortmund e Bruges, "per questo - aggiunge Dzyuba - domani dobbiamo vincere assolutamente. Dovremo essere più aggressivi". (ANSA).