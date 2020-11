Vuelta: dopo i test non ci sono casi di positività al Covid

ROMA, 03 NOV - Anche la bolla della Vuelta di Spagna di ciclismo regge. Non risultano infatti casi di positività al Covid dopo i test svolti ieri, in occasione della seconda giornata di riposo della corsa spagnola. In totale sono stati 681 i test, 528 dei quali hanno riguardato le squadre, il resto membri degli staff e dell'organizzazione. Lo hanno annunciato, con la ormai consueta nota congiunta, gli organizzatori della stessa Vuelta e l'Unione Ciclistica Internazionale. (ANSA).