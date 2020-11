Messi torna di moda, il City prepara un pre-contratto

ROMA, 03 NOV - Il nome di Leo Messi torna a circolare sulla stampa britannica: l'edizione odierna di The Telegraph assicura che il Manchester City sta preparando un nuovo assalto al fuoriclasse argentino, mettendo a punto un pre-contratto da sottoporgli prima della riapertura del mercato a gennaio 2021. Secondo il giornale, il club inglese starebbe provando nuovamente a ingaggiare Messi dopo il tentativo fallito della scorsa estate e in relazione alla situazione tutt'altro che chiara del club catalano, attualmente gestito da una Commissione e in attesa delle elezioni presidenziali dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu. Qualche settimana fa qualche ammissione era arrivata da Omar Berrada, direttore delle operazioni finanziarie del Manchester City. "È un talento incredibile, che può avere un impatto significativo su qualsiasi club, dentro e fuori dal campo. È il miglior giocatore del mondo, è il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club del mondo vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Se Messi lascia il Barça prendiamo in considerazione la possibilità di ingaggiarlo", le parole di Berrada. (ANSA).