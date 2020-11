Mueller verso l'addio, la moglie: "Aspetta la fine"

ROMA, 02 NOV - Gerd Mueller, il bomber più famoso e implacabile del calcio tedesco, sembra essere arrivato alla fine della sua vita. Lo ha rivelato la moglie Uschi, alla Bild, nel giorno del 75/o compleanno dell'ex centravanti. "Mio marito dorme in attesa della fine, è sempre stato un combattente e lo è anche adesso. È calmo, sereno. Spero non pensi al proprio destino e alla malattia che priva un uomo della propria dignità". L'ex cannoniere del Bayern e della Nazionale della Germania Ovest, protagonista di Italia-Germania 4-3 in Messico con una doppietta, soffredi demenza senile ed è ricoverato in una clinica. (ANSA).