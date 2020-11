Covid: Dinamo Kiev decimata, sono nove i giocatori positivi

ROMA, 02 NOV - Il Covid-19 s'insinua nelle file della Dinamo Kiev, squadra che fa parte dello stesso girone di Champions della Juventus, decimandola. La formazione ucraina mercoledì sera sarà costretta a presentarsi al Camp Nou per affrontare il Barcellona senza 13 calciatori, dei quali nove sono fuori per positività al virus. L'allenatore rumeno Mircea Lucescu dovrà fare a meno di Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund, tutti fermi per Covid, ai quali si aggiungono gli infortunati Burda, Tymchyk e Kostevych, oltre allo squalificato Sydorchuck. (ANSA).