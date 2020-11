Covid: Ajax con 11 positivi verso la sfida Champions

ROMA, 02 NOV - Alla vigilia della sfida valida per la 3/a giornata Girone D (lo stesso dell'Atalanta) della Champions League contro il Midtjylland, a Herning (Danimarca), in casa Ajax si fa la conta dei giocatori disponibili. Il De Telegraaf, infatti, ipotizza 11 casi di positività al Covid-19 che coinvolgerebbe atleti del gruppo squadra, giovanili comprese. Non è un caso, scrive il giornale, che non sono stati convocati big del calibro di Tadic, Klaassen, Onana, Gravenberch e dell'ex romanista Stekelenburg: tutti risulterebbero positivi al Covid, secondo quanto ipotizza il giornale. Oggi gli atleti sono stati sottoposti a nuovi test e, se dovessero risultare negativi, partirebbero per la trasferta di domani sera in terra danese. (ANSA).