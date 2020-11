Champions: israeliano Grinfeld arbitra Ferencvaros-Juve

ROMA, 02 NOV - Sara' l'israeliano Orel Grinfeld l'arbitro di Ferencvaros-Juventus, partita della seconda giornata del gruppo G di Champions, in programma mercoledi' a Budapest alle 21. I guardalinee sono i connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni, assistente Var il tedesco Sebastian Dankert, quarto uomo l'israeliano Gal Leibovitz. Per Zenit San Pietroburgo-Lazio, partita del gruppo F in programma mercoledì alle 18.55, e' stato designato il portoghese Artur Dias, guardalinee i connazionali Rui Tavares e Paulo Soares, assistente Var il portoghese Tiago Martins, quarto uomo Antonio Emanuel Carvalho Nobre L'italiano Davide Massa e' il direttore di gara di Basaksehir-Manchester United (Filippo Meli e Stefano Alassio guardalinee, Marco Di Bello assistente Var, quarto uomo Gianpaolo Calvarese). (ANSA).