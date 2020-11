Serie A: Napoli-Sassuolo 0-2

ROMA, 01 NOV - Il Sassuolo ha sconfitto 2-0 il Napoli al San Paolo in uno dei posticipi della sesta giornata della Serie A e sale al secondo posto da solo con 14 punti in classifica, a -2 dal Milan capolista. Il Napoli, alla seconda sconfitta stagionale, è raggiunto a quota 11 da Inter e Roma. In gol nel secondo tempo Locatelli su rigore e Lopez nel recupero. (ANSA).