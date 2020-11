Premier: nuovo ko per l'Everton, scivola al 2/o posto

ROMA, 01 NOV - Nuova sconfitta per l'Everton di Carlo Ancelotti in Premier League. La squadra di Liverpool ko 2-1 a Newcastle ha perso la leadership in favore dei cugini guidati da Juergen Klopp ed ora divide la seconda piazza a 13 punti con il Southampton, vittorioso 4-3 in casa dell'Aston Villa, e il Wolverhampton. Priva di Lucas Digne, Richarlison e James Rodriguez, l'Everton ha sofferto non poco col Newcastle, che ha raggiunto il doppio vantaggio con le reti di Callum Wilson. Solo nel finale il capocannoniere Dominic Calvert-Lewin ha accorciato le distanze, confermando il momento no della sua squadra. Risale un po' la classifica anche l'Arsenal, andato a vincere 1-0 all'Old Trafford sul Manchester United grazie ad un rigore di Aubameyang nella ripresa. Per lo United, 15/o in classifica, si tratta della terza sconfitta in sei partite. (ANSA).