Rugby: 6 Nazioni; Italia-Inghilterra 5-34; 27/o ko azzurri

ROMA, 31 OTT - Italia-Inghilterra 5-34 (5-10) in una partita dell'ultima giornata del 6 Nazioni, giocata allo stadio Olimpico e a porte chiuse. Questi i marcatori: nel pt 5' Youngs meta . tr. Farrell, 13' Farrell cp, 18' Polledri meta; nel st 3' Youngs meta, tr. Farrell, 12' George meta, tr. Farrell, 27' Curry meta, 31' Slade meta. Per l'Italia è la 27/a sconfitta consecutiva nel 6 Nazioni: l'ultima vittoria risale al 2015, in Scozia. (ANSA).